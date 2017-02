May 27 (Infostrada Sports) - French Open women's singles first round results on Sunday (prefix number denotes seeding, * new result) * Melanie Oudin (U.S.) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 6-3 * 26-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mirjana Lucic (Croatia) 6-1 6-3 20-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-2 6-0 6-Samantha Stosur (Australia) beat Elena Baltacha (Britain) 6-4 6-0