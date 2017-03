Sept 5 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 3 matches on Saturday Varvara Lepchenko (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 1-6 6-3 6-4 26-Flavia Pennetta (Italy) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 1-6 6-1 6-4 22-Samantha Stosur (Australia) beat 16-Sara Errani (Italy) 7-5 2-6 6-1 Johanna Konta (Britain) beat 18-Andrea Petkovic (Germany) 7-6(2) 6-3 5-Petra Kvitova (Czech Republic) beat 32-Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-2 6-1 20-Victoria Azarenka (Belarus) beat 11-Angelique Kerber (Germany) 7-5 2-6 6-4