May 26 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat Christina McHale (U.S.) 3-6 7-6(4) 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-3 6-3 Danka Kovinic (Montenegro) beat Klara Koukalova (Czech Republic) 6-3 7-6(4) Anna-Lena Friedsam (Germany) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-2 4-6 6-4 1-Serena Williams (U.S.) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-2 6-3 16-Madison Keys (U.S.) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 7-6(3) 6-3 Irina Falconi (U.S.) beat Manon Arcangioli (France) 6-2 6-0 Kristina Mladenovic (France) beat 6-Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 6-4 Francesca Schiavone (Italy) beat Wang Qiang (China) 3-6 6-3 6-4 Sesil Karatantcheva (Bulgaria) beat 25-Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 6-4 10-Andrea Petkovic (Germany) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-2 6-1 Alison Van Uytvanck (Belgium) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 7-6(4) 7-6(7) 23-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-3 6-4 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Pauline Parmentier (France) 6-4 6-3 5-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Karin Knapp (Italy) 6-3 6-0 32-Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Dinah Pfizenmaier (Germany) 6-4 6-1 4-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-4 3-6 6-4 Julia Goerges (Germany) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-2 5-7 6-1 18-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-1 4-6 6-2 Tereza Smitkova (Czech Republic) beat Taylor Townsend (U.S.) 6-3 6-4