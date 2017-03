May 28 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday Alison Van Uytvanck (Belgium) beat 32-Zarina Diyas (Kazakhstan) 0-6 6-1 6-4 Kristina Mladenovic (France) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-3 7-5 Sloane Stephens (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 6-2 6-4 23-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Tereza Smitkova (Czech Republic) 6-2 6-0 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 6-3 7-6(2) 16-Madison Keys (U.S.) beat Belinda Bencic (Switzerland) 6-0 6-3 27-Victoria Azarenka (Belarus) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-2 6-3 1-Serena Williams (U.S.) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 5-7 6-3 6-3 Andreea Mitu (Romania) beat 12-Karolina Pliskova (Czech Republic) 2-6 7-6(5) 6-4 Francesca Schiavone (Italy) beat 18-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-7(11) 7-5 10-8 30-Irina Begu (Romania) beat Ana Konjuh (Croatia) 6-2 6-0 10-Andrea Petkovic (Germany) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 4-6 6-4 6-4 4-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-7(4) 6-4 6-2 17-Sara Errani (Italy) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-3 4-6 6-2 Julia Goerges (Germany) beat 5-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-4 7-6(4) Irina Falconi (U.S.) beat Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 3-6 6-1 6-2