May 28 (Gracenote) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Sunday Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 4-6 7-5 6-3 6-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-2 6-1 Oceane Dodin (France) beat Camila Giorgi (Italy) 6-2 6-3 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Evgeniya Rodina (Russia) 7-5 6-2 10-Venus Williams (U.S.) beat Wang Qiang (China) 6-4 7-6(3) Kurumi Nara (Japan) beat Amanda Anisimova (U.S.) 3-6 7-5 6-4 Cagla Buyukakcay (Turkey) beat 22-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-3 6-3 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 6-4 6-0 8-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Christina McHale (U.S.) 7-5 6-4 Shelby Rogers (U.S.) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-6(4) 6-4 Ekaterina Makarova (Russia) beat 1-Angelique Kerber (Germany) 6-2 6-2 Madison Brengle (U.S.) beat Julia Goerges (Germany) 1-6 6-3 13-11 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Louisa Chirico (U.S.) 4-6 6-3 6-2 Monica Puig (Puerto Rico) beat 31-Roberta Vinci (Italy) 6-3 3-6 6-2 30-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Sara Sorribes Tormo (Spain) 6-1 6-2 15-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Julia Boserup (U.S.) 6-3 6-2