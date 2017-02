Aug 30 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Maria Sharapova (Russia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-0 6-1 11-Marion Bartoli (France) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-2 1-6 7-5 7-Samantha Stosur (Australia) beat Edina Gallovits-Hall (Romania) 6-3 6-0 Laura Robson (Britain) beat 23-Kim Clijsters (Belgium) 7-6(4) 7-6(5) Anna Tatishvili (Georgia) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-7(5) 6-1 6-2 Kristina Mladenovic (France) beat 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 6-2 9-Li Na (China) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-4 6-4 Pauline Parmentier (France) beat 25-Yanina Wickmayer (Belgium) 7-6(5) 6-3 5-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Alize Cornet (France) 6-4 6-3 Mandy Minella (Luxembourg) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-4 6-4 31-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Anastasia Rodionova (Australia) 6-2 6-2 15-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-3 4-6 6-2 28-Zheng Jie (China) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-3 6-1 Mallory Burdette (U.S.) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-2 6-4 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-2 6-2 19-Nadia Petrova (Russia) beat Simona Halep (Romania) 6-1 6-1