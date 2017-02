May 30 (Infostrada Sports) - Results from the French Open women's singles second round matches on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result). * 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Venus Williams (U.S.) 6-2 6-3 * 18-Flavia Pennetta (Italy) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-3 6-1

Petra Martic (Croatia) beat 8-Marion Bartoli (France) 6-2 3-6 6-3 Sloane Stephens (U.S.) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-1 6-1 26-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Chan Yung-Jan (Taiwan) 6-4 7-6(4) 13-Ana Ivanovic (Serbia) beat Shahar Peer (Israel) 6-2 6-2 Mathilde Johansson (France) beat 24-Petra Cetkovska (Czech Republic) 7-6(1) 6-2 Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat 20-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-4 7-5 27-Nadia Petrova (Russia) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 6-3 6-3 29-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Irena Pavlovic (France) 6-3 6-2 Aleksandra Wozniak (Canada) beat 31-Zheng Jie (China) 6-2 6-4 21-Sara Errani (Italy) beat Melanie Oudin (U.S.) 6-2 6-3 6-Samantha Stosur (Australia) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 6-4 15-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Vania King (U.S.) 6-0 6-2 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Dinah Pfizenmaier (Germany) 6-1 6-1