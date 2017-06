May 31 (Gracenote) - Results from the French Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 8-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Oceane Dodin (France) 7-6(5) 5-7 6-3 Ons Jabeur (Tunisia) beat 6-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-4 6-3 32-Zhang Shuai (China) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-2 4-6 6-3 13-Kristina Mladenovic (France) beat Sara Errani (Italy) 6-2 6-3 30-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Madison Brengle (U.S.) 6-0 6-2 Elise Mertens (Belgium) beat Richel Hogenkamp (Netherlands) 6-3 6-4 11-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Francoise Abanda (Canada) 6-0 6-0 Catherine Bellis (U.S.) beat 18-Kiki Bertens (Netherlands) 6-3 7-6(5) 4-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Anett Kontaveit (Estonia) 6-7(4) 6-4 6-2 Shelby Rogers (U.S.) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 7-6(6) 6-4 27-Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 1-6 6-3 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat 15-Petra Kvitova (Czech Republic) 7-6(5) 7-6(5) 23-Samantha Stosur (Australia) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-2 7-6(6) 10-Venus Williams (U.S.) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-1 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-2 6-2 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-3 6-2