Jan 20 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Daria Gavrilova (Australia) beat 6-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-4 6-4 Monica Puig (Puerto Rico) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 4-6 7-6(6) 9-7 Elizaveta Kulichkova (Russia) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 2-6 6-4 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 6-2 28-Kristina Mladenovic (France) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-1 7-6(4) Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Han Xinyun (China) 6-3 6-1 Margarita Gasparyan (Russia) beat Kurumi Nara (Japan) 6-4 6-4 10-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Maria Sakkari (Greece) 6-7(5) 6-2 6-2 12-Belinda Bencic (Switzerland) beat Timea Babos (Hungary) 6-3 6-3 13-Roberta Vinci (Italy) beat Irina Falconi (U.S.) 6-2 6-3 Darya Kasatkina (Russia) beat Ana Konjuh (Croatia) 6-4 6-3 1-Serena Williams (U.S.) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-1 6-2 Anna-Lena Friedsam (Germany) beat Wang Qiang (China) 6-3 6-4 Lauren Davis (U.S.) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 7-6(7) (Rybarikova retired) Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat 23-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 7-5 5-Maria Sharapova (Russia) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-2 6-1