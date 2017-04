Jan 21 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 9-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Julia Goerges (Germany) 7-6(5) 6-1 Annika Beck (Germany) beat 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-2 6-3 21-Ekaterina Makarova (Russia) beat Tatjana Maria (Germany) 6-4 6-2 7-Angelique Kerber (Germany) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-2 6-4 Zhang Shuai (China) beat Alize Cornet (France) 6-3 6-3 15-Madison Keys (U.S.) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-7(4) 6-3 6-3 Laura Siegemund (Germany) beat 19-Jelena Jankovic (Serbia) 3-6 7-6(5) 6-4 Madison Brengle (U.S.) beat Johanna Larsson (Sweden) 7-5 4-6 6-1 Denisa Allertova (Czech Republic) beat 30-Sabine Lisicki (Germany) 6-3 2-6 6-4 14-Victoria Azarenka (Belarus) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-1 6-2 3-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-4 6-2 Barbora Strycova (Czech Republic) beat Vania King (U.S.) 7-6(5) 6-4 Naomi Osaka (Japan) beat 18-Elina Svitolina (Ukraine) 6-4 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-6(7) 6-4 Johanna Konta (Britain) beat Zheng Saisai (China) 6-2 6-3 20-Ana Ivanovic (Serbia) beat Anastasija Sevastova (Latvia) 6-3 6-3