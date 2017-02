Sept 6 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Doubles Semifinal matches on Thursday 3-Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (Czech Republic) beat 16-Hsieh Su-Wei/Anabel Medina Garrigues (Chinese Taipei/Spain) 7-6(2) 6-4 2-Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat 8-Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 6-3 6-2