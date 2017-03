Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 1-Serena Williams (U.S.) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-0 6-1 8-Angelique Kerber (Germany) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-1 6-1 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Madison Keys (U.S.) 6-3 6-4 Eugenie Bouchard (Canada) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 4-6 6-4 7-5 Alisa Kleybanova (Russia) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-4 3-6 7-5 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Mathilde Johansson (France) 6-3 6-1 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-3 24-Ekaterina Makarova (Russia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-2 6-4 Kristina Mladenovic (France) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-1 1-6 6-1 15-Sloane Stephens (U.S.) beat Mandy Minella (Luxembourg) 4-6 6-3 7-6(5) Kurumi Nara (Japan) beat Alexandra Cadantu (Romania) 6-2 6-2 Paula Ormaechea (Argentina) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-3 7-6(7) Zheng Jie (China) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-1 6-3 Ashleigh Barty (Australia) beat Estrella Cabeza Candela (Spain) 6-1 6-4 19-Sorana Cirstea (Romania) beat Sharon Fichman (Canada) 7-5 5-7 6-1 Urszula Radwanska (Poland) beat Irina Begu (Romania) 6-1 6-3 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-1 5-7 7-6(4) 32-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Virginie Razzano (France) 7-5 6-0 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Olga Puchkova (Russia) 6-1 6-0 16-Sabine Lisicki (Germany) beat Vera Dushevina (Russia) 6-2 7-6(3) Venus Williams (U.S.) beat 12-Kirsten Flipkens (Belgium) 6-1 6-2 23-Jamie Hampton (U.S.) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-4 6-2 Caroline Garcia (France) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-3 6-2 25-Kaia Kanepi (Estonia) beat Vania King (U.S.) 4-6 7-6(4) 6-1 Patricia Mayr-Achleitner (Austria) beat 29-Magdalena Rybarikova (Slovakia) 7-6(2) 6-3 Sofia Arvidsson (Sweden) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 1-6 6-4 6-1 Coco Vandeweghe (U.S.) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-4 7-6(5) 30-Laura Robson (Britain) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 7-5 6-0 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-1 6-2 Maria Teresa Torro (Spain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-0 6-4 5-Li Na (China) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-2 6-2 18-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Lauren Davis (U.S.) 6-0 6-0