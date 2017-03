Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Donna Vekic (Croatia) beat Mariana Duque (Colombia) 7-6(5) 4-6 6-2 Aleksandra Wozniak (Canada) beat Vesna Dolonc (Serbia) 7-5 7-6(5) 27-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mallory Burdette (U.S.) 6-3 7-5 Chanelle Scheepers (South Africa) beat Chanel Simmonds (South Africa) 2-6 6-2 6-1 Alison Riske (U.S.) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-3 6-3 28-Mona Barthel (Germany) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 6-4 4-Sara Errani (Italy) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-0 6-0 Elina Svitolina (Ukraine) beat 17-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-4 6-3 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Maria Sanchez (U.S.) 7-5 6-2 Sachia Vickery (U.S.) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-4 6-4 Julia Glushko (Israel) beat 20-Nadia Petrova (Russia) 6-3 6-4 6-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Duan Yingying (China) 6-2 7-5 Flavia Pennetta (Italy) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-0 6-2 Karin Knapp (Italy) beat Grace Min (U.S.) 6-3 6-1 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Casey Dellacqua (Australia) 3-6 6-1 6-4 26-Alize Cornet (France) beat Maria Joao Koehler (Portugal) 6-3 6-2 Alexandra Dulgheru (Romania) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-7(5) 6-2 7-6(5) Christina Mchale (U.S.) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-3 7-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Misaki Doi (Japan) 6-2 3-6 6-1 Lucie Safarova (Czech Republic) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-3 2-6 6-4 Michelle Larcher de Brito (Portugal) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-4 6-3 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-2 6-4 22-Elena Vesnina (Russia) beat Annika Beck (Germany) 6-1 6-1 10-Roberta Vinci (Italy) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 6-2 Camila Giorgi (Italy) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-2 6-2 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat 31-Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-3 6-3 14-Maria Kirilenko (Russia) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-1 6-1 13-Ana Ivanovic (Serbia) beat Anna Tatishvili (Georgia) 6-2 6-0