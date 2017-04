Jan 20 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Shelby Rogers (U.S.) 4-6 6-4 6-0 Anna Tatishvili (U.S.) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 7-5 6-4 1-Serena Williams (U.S.) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-0 6-4 Johanna Larsson (Sweden) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 6-4 6-3 Lauren Davis (U.S.) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1 7-5 Camila Giorgi (Italy) beat 12-Flavia Pennetta (Italy) 4-6 6-2 6-3 30-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Vitalia Diatchenko (Russia) 6-3 6-3 6-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-0 18-Venus Williams (U.S.) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-2 6-2 Madison Keys (U.S.) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-3 7-5 Timea Bacsinszky (Switzerland) beat 15-Jelena Jankovic (Serbia) 6-1 6-4 Mona Barthel (Germany) beat Donna Vekic (Croatia) 3-6 6-4 6-2 Tereza Smitkova (Czech Republic) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-1 6-1 26-Elina Svitolina (Ukraine) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-3 7-5 Madison Brengle (U.S.) beat 13-Andrea Petkovic (Germany) 5-7 7-6(4) 6-3 Vera Zvonareva (Russia) beat Ons Jabeur (Tunisia) 6-2 6-3 Nicole Gibbs (U.S.) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-4 6-1 4-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Richel Hogenkamp (Netherlands) 6-1 6-4 29-Casey Dellacqua (Australia) beat Yvonne Meusburger (Austria) 6-4 6-0 Irina Falconi (U.S.) beat Kaia Kanepi (Estonia) 2-6 6-4 7-5 Coco Vandeweghe (U.S.) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-2 6-2 8-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Taylor Townsend (U.S.) 7-6(1) 6-2 11-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 3-6 6-3 6-1 25-Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 6-4 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Zheng Saisai (China) 6-4 6-4 19-Alize Cornet (France) beat Zhang Shuai (China) 6-3 6-2 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Heather Watson (Britain) 6-4 6-0 Chang Kai-Chen (Taiwan) beat Zheng Jie (China) 6-1 6-2 Victoria Azarenka (Belarus) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-3 6-2 20-Samantha Stosur (Australia) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-1 24-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-5 6-0 Denisa Allertova (Czech Republic) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-0 6-2