Aug 25 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 19-Venus Williams (U.S.) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 2-6 6-3 6-3 6-Angelique Kerber (Germany) beat Ksenia Pervak (Russia) 6-2 3-6 7-5 Alla Kudryavtseva (Russia) beat Duan Yingying (China) 2-6 6-2 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-3 6-2 31-Kurumi Nara (Japan) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-2 6-1 21-Sloane Stephens (U.S.) beat Annika Beck (Germany) 6-0 6-3 Johanna Larsson (Sweden) beat Virginie Razzano (France) 6-0 6-0 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Karin Knapp (Italy) 6-4 6-3 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-2 6-3 14-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 7-5 Zheng Saisai (China) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 1-6 6-2 6-2 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Romina Oprandi (Switzerland) 4-6 6-2 6-3 22-Alize Cornet (France) beat Amandine Hesse (France) 6-1 6-2 28-Roberta Vinci (Italy) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-3 6-3 Peng Shuai (China) beat Zheng Jie (China) 6-3 6-3 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Sharon Fichman (Canada) 6-1 6-0 Alexandra Dulgheru (Romania) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-3 6-4 Madison Brengle (U.S.) beat Julia Glushko (Israel) 6-3 6-2 26-Sabine Lisicki (Germany) beat Francoise Abanda (Canada) 6-3 7-5 18-Andrea Petkovic (Germany) beat Ons Jabeur (Tunisia) 7-6(7) 1-6 6-3 Monica Puig (Puerto Rico) beat Tereza Smitkova (Czech Republic) 3-6 6-3 6-3 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-4 6-3 Anastasia Rodionova (Australia) beat Camila Giorgi (Italy) 1-6 7-5 6-3 Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-7(7) 4-3 (Bertens retired) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat 25-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 6-3 7-6(4) Shahar Peer (Israel) beat Johanna Konta (Britain) 6-2 6-3 Jana Cepelova (Slovakia) beat Maria Teresa Torro (Spain) 2-6 7-5 6-1 2-Simona Halep (Romania) beat Danielle Collins (U.S.) 6-7(2) 6-1 6-2