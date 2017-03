May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 10-Sara Errani (Italy) beat Madison Keys (U.S.) 7-5 3-6 6-1 23-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-3 7-5 Casey Dellacqua (Australia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 7-5 6-3 Coco Vandeweghe (U.S.) beat Iveta Melzer (Czech Republic) 7-6(6) 6-2 22-Ekaterina Makarova (Russia) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-2 6-3 Maria Teresa Torro (Spain) beat 30-Klara Koukalova (Czech Republic) 7-6(4) 6-2 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Urszula Radwanska (Poland) 4-6 6-4 3-0 (U. Radwanska retired) Julia Glushko (Israel) beat Donna Vekic (Croatia) 7-5 2-6 6-4 Dinah Pfizenmaier (Germany) beat Estrella Cabeza Candela (Spain) 4-6 6-3 6-3 21-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Danka Kovinic (Montenegro) 7-6(6) 6-2 Yanina Wickmayer (Belgium) beat 13-Caroline Wozniacki (Denmark) 7-6(5) 4-6 6-2 11-Ana Ivanovic (Serbia) beat Caroline Garcia (France) 6-1 6-3 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat Sharon Fichman (Canada) 5-7 6-1 6-3 15-Sloane Stephens (U.S.) beat Peng Shuai (China) 6-4 7-6(8) Polona Hercog (Slovenia) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-2 6-3 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 6-2 6-3 Elina Svitolina (Ukraine) beat Petra Martic (Croatia) 5-0 (Martic retired) 26-Sorana Cirstea (Romania) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-7(3) 7-5 6-2 Kristina Mladenovic (France) beat 2-Li Na (China) 7-5 3-6 6-1 Teliana Pereira (Brazil) beat Luksika Kumkhum (Thailand) 4-6 6-1 6-1 Alison Riske (U.S.) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-6(2) 6-3 Heather Watson (Britain) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-3 6-4 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-3 0-6 6-2 Kiki Bertens (Netherlands) beat Alexandra Cadantu (Romania) 7-6(5) 6-1 Camila Giorgi (Italy) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-4 6-3 27-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Sofia Shapatava (Georgia) 6-3 6-1 4-Simona Halep (Romania) beat Alisa Kleybanova (Russia) 6-0 6-2