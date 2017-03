Aug 29 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 15-Sloane Stephens (U.S.) beat Urszula Radwanska (Poland) 6-1 6-1 23-Jamie Hampton (U.S.) beat Kristina Mladenovic (France) 7-5 6-4 Zheng Jie (China) beat Venus Williams (U.S.) 6-3 2-6 7-6(5) 30-Laura Robson (Britain) beat Caroline Garcia (France) 6-4 7-6(5) 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-0 7-5 18-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-4 5-Li Na (China) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 6-2 6-2 32-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Ashleigh Barty (Australia) 6-4 6-0