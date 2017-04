Jan 25 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 4 matches on Monday Zhang Shuai (China) beat 15-Madison Keys (U.S.) 3-6 6-3 6-3 Johanna Konta (Britain) beat 21-Ekaterina Makarova (Russia) 4-6 6-4 8-6 14-Victoria Azarenka (Belarus) beat Barbora Strycova (Czech Republic) 6-2 6-4 7-Angelique Kerber (Germany) beat Annika Beck (Germany) 6-4 6-0