Jan 15 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 20-Yanina Wickmayer (Belgium) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-1 7-5 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 7-5 3-6 7-5 Jamie Hampton (U.S.) beat 31-Urszula Radwanska (Poland) 6-2 6-4 Luksika Kumkhum (Thailand) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 7-6(5) 6-4 Jana Cepelova (Slovakia) beat Greta Arn (Hungary) 6-2 6-2 Eleni Daniilidou (Greece) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 7-5 5-7 6-4 Daria Gavrilova (Russia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-7(2) 6-4 Kristina Mladenovic (France) beat Timea Babos (Hungary) 6-3 4-6 11-9 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 4-6 6-1 14-12 Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) beat Mathilde Johansson (France) 6-4 6-2 Ayumi Morita (Japan) beat Anna Tatishvili (Georgia) 6-3 6-3 Laura Robson (Britain) beat Melanie Oudin (U.S.) 6-2 6-3 Donna Vekic (Croatia) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-1 6-2 29-Sloane Stephens (U.S.) beat Simona Halep (Romania) 6-1 6-1 Annika Beck (Germany) beat 28-Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-2 6-7(7) 6-3 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Christina Mchale (U.S.) 6-1 6-7(0) 6-2 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Maria Teresa Torro (Spain) 2-6 6-4 6-3 17-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-6(4) 6-4 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 2-6 6-2 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Monica Niculescu (Romania) 6-1 6-4 16-Roberta Vinci (Italy) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 7-5 3-Serena Williams (U.S.) beat Edina Gallovits-Hall (Romania) 6-0 6-0 21-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 6-1 Elena Vesnina (Russia) beat Caroline Garcia (France) 3-6 6-3 6-1 Shahar Peer (Israel) beat Alexandra Panova (Russia) 6-4 1-6 6-3 10-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Sabine Lisicki (Germany) 2-6 6-3 6-3 26-Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-6(5) 6-2 14-Maria Kirilenko (Russia) beat Vania King (U.S.) 6-4 6-2 Carla Suarez Navarro (Spain) beat 7-Sara Errani (Italy) 6-4 6-4 Kimiko Date-Krumm (Japan) beat 12-Nadia Petrova (Russia) 6-2 6-0 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-2 6-1 Peng Shuai (China) beat Rebecca Marino (Canada) 6-3 6-0