Aug 29 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday Camila Giorgi (Italy) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-4 7-6(8) 2-Victoria Azarenka (Belarus) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-3 6-1 Julia Glushko (Israel) beat Sachia Vickery (U.S.) 7-5 6-3 14-Maria Kirilenko (Russia) beat Michelle Larcher de Brito (Portugal) 6-3 6-1 Alison Riske (U.S.) beat 28-Mona Barthel (Germany) 6-4 6-2 7-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-2 6-4 13-Ana Ivanovic (Serbia) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-2 6-1 21-Simona Halep (Romania) beat Donna Vekic (Croatia) 6-2 6-1 1-Serena Williams (U.S.) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-3 6-0 26-Alize Cornet (France) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-2 6-2 Karin Knapp (Italy) beat 22-Elena Vesnina (Russia) 6-1 6-4 27-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Peng Shuai (China) 6-1 4-6 6-4 Christina Mchale (U.S.) beat Elina Svitolina (Ukraine) 6-4 3-6 7-5 8-Angelique Kerber (Germany) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 2-6 6-3 10-Roberta Vinci (Italy) beat Lucie Safarova (Czech Republic) 4-6 6-1 6-2 Kurumi Nara (Japan) beat 19-Sorana Cirstea (Romania) 7-5 6-1 24-Ekaterina Makarova (Russia) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-4 6-4 Flavia Pennetta (Italy) beat 4-Sara Errani (Italy) 6-3 6-1 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Alisa Kleybanova (Russia) 6-3 6-2 25-Kaia Kanepi (Estonia) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-4 6-1 16-Sabine Lisicki (Germany) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-2 6-3 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Patricia Mayr-Achleitner (Austria) 6-2 6-3