UPDATE 8-Tennis-Monte Carlo Masters men's singles round 1 results

April 17 (Gracenote) - Results from the Monte Carlo Masters Men's Singles Round 1 matches on Monday 9-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 4-6 6-3 6-4 15-Albert Ramos (Spain) beat Renzo Olivo (Argentina) 6-2 6-3 13-Pablo Carreno (Spain) beat Fabio Fognini (Italy) 7-6(0) 6-7(4) 6-3 Adrian Mannarino (France) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 1-6 6-3 6-4 Kyle Edmund (Britain) beat Daniel Evans (Britain) 7-5 6-1 Nicolas Al