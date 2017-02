May 24 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Pauline Parmentier (France) beat 31-Monica Niculescu (Romania) 6-2 7-6(2) Teliana Pereira (Brazil) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 7-5 3-6 9-7 Irina Falconi (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 0-6 6-2 1-Serena Williams (U.S.) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-2 6-0 18-Elina Svitolina (Ukraine) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-1 6-3 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-1 6-1 Karin Knapp (Italy) beat 5-Victoria Azarenka (Belarus) 6-3 6-7(6) 4-0 (Azarenka retired) Kurumi Nara (Japan) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 5-7 6-3 2-0 (Allertova retired) Julia Goerges (Germany) beat 20-Johanna Konta (Britain) 6-2 6-3 28-Andrea Petkovic (Germany) beat Laura Robson (Britain) 6-2 6-2 Monica Puig (Puerto Rico) beat Olga Govortsova (Belarus) 7-5 6-3 Mariana Duque (Colombia) beat Daria Gavrilova (Australia) 5-7 6-4 6-4 Taylor Townsend (U.S.) beat Amandine Hesse (France) 6-2 6-1 Anastasija Sevastova (Latvia) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-2 6-2 Virginie Razzano (France) beat Ipek Soylu (Turkey) 4-6 6-1 6-0 9-Venus Williams (U.S.) beat Anett Kontaveit (Estonia) 7-6(5) 7-6(4) 14-Ana Ivanovic (Serbia) beat Oceane Dodin (France) 6-0 5-7 6-2 15-Madison Keys (U.S.) beat Donna Vekic (Croatia) 6-3 6-2 29-Darya Kasatkina (Russia) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 6-1 4-6 6-3 Louisa Chirico (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 2-6 8-6 Camila Giorgi (Italy) beat Alize Lim (France) 6-3 6-2 27-Ekaterina Makarova (Russia) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 5-7 6-4 6-3 8-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-1 Tatjana Maria (Germany) beat 23-Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 3-6 6-3 21-Samantha Stosur (Australia) beat Misaki Doi (Japan) 6-2 4-6 6-3 Zhang Shuai (China) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 7-5 6-2 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 4-6 6-2 Kiki Bertens (Netherlands) beat 3-Angelique Kerber (Germany) 6-2 3-6 6-3 22-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Zheng Saisai (China) 6-3 6-1 26-Kristina Mladenovic (France) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-2 6-4 Eugenie Bouchard (Canada) beat Laura Siegemund (Germany) 6-2 6-2 Ana Konjuh (Croatia) beat Arina Rodionova (Australia) 6-2 6-3 Timea Babos (Hungary) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-4 6-0 Alize Cornet (France) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-1 6-0 Wang Qiang (China) beat Tessah Andrianjafitrimo (France) 6-0 6-0