May 31 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 3 matches on Saturday 28-Andrea Petkovic (Germany) beat Kristina Mladenovic (France) 6-4 4-6 6-4 Kiki Bertens (Netherlands) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-2 6-1 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat 26-Sorana Cirstea (Romania) 6-1 6-2 10-Sara Errani (Italy) beat Julia Glushko (Israel) 6-0 6-1 27-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat 5-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-7(3) 6-1 9-7 23-Lucie Safarova (Czech Republic) beat 11-Ana Ivanovic (Serbia) 6-3 6-3 15-Sloane Stephens (U.S.) beat 22-Ekaterina Makarova (Russia) 6-3 6-4 4-Simona Halep (Romania) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-3 6-0