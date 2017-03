Aug 28 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 17-Ekaterina Makarova (Russia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-1 6-2 Kaia Kanepi (Estonia) beat 24-Samantha Stosur (Australia) 3-6 6-3 7-6(8) Aleksandra Krunic (Serbia) beat 27-Madison Keys (U.S.) 7-6(4) 2-6 7-5 3-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-4 6-2 15-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-3 Nicole Gibbs (U.S.) beat 23-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-7(6) 6-3 30-Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) beat Monica Niculescu (Romania) 4-6 6-4 6-2 Elena Vesnina (Russia) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-5 2-6 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 6-0 1-Serena Williams (U.S.) beat Vania King (U.S.) 6-1 6-0 16-Victoria Azarenka (Belarus) beat Christina Mchale (U.S.) 6-3 6-2 29-Casey Dellacqua (Australia) beat Wang Qiang (China) 4-6 6-4 6-2 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat 8-Ana Ivanovic (Serbia) 7-5 6-4 11-Flavia Pennetta (Italy) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-4 6-3