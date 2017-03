Aug 29 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 3 matches on Friday 14-Lucie Safarova (Czech Republic) beat 22-Alize Cornet (France) 6-3 6-7(3) 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat 6-Angelique Kerber (Germany) 6-1 7-5 13-Sara Errani (Italy) beat 19-Venus Williams (U.S.) 6-0 0-6 7-6(5) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat 2-Simona Halep (Romania) 7-6(6) 6-2 Peng Shuai (China) beat 28-Roberta Vinci (Italy) 6-4 6-3 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 6-0 10-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 18-Andrea Petkovic (Germany) 6-3 6-2