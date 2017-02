May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 3 matches on Friday Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat 19-Sloane Stephens (U.S.) 6-2 6-1 2-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 30-Barbora Strycova (Czech Republic) 6-2 6-7(6) 6-2 13-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 6-4 Shelby Rogers (U.S.) beat 10-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-0 6-7(3) 6-0 21-Samantha Stosur (Australia) beat 11-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-3 6-7(0) 7-5 25-Irina Begu (Romania) beat Annika Beck (Germany) 6-4 2-6 6-1 6-Simona Halep (Romania) beat Naomi Osaka (Japan) 4-6 6-2 6-3 4-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-3 6-0