Jan 26 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 4 matches on Monday 18-Venus Williams (U.S.) beat 6-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-3 2-6 6-1 Madison Keys (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 6-2 6-4 1-Serena Williams (U.S.) beat 24-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 2-6 6-3 6-2 11-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Victoria Azarenka (Belarus) 6-2 3-6 6-3