May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 21-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Flavia Pennetta (Italy) 2-6 6-4 6-0 2-Maria Sharapova (Russia) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-2 6-1 Francesca Schiavone (Italy) beat Melinda Czink (Hungary) 6-0 7-6(1) Paula Ormaechea (Argentina) beat Tatjana Maria (Germany) 6-3 4-6 6-0 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 4-6 7-5 6-3 Eugenie Bouchard (Canada) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-1 7-6(2) 17-Sloane Stephens (U.S.) beat Karin Knapp (Italy) 6-2 7-5 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat 22-Ekaterina Makarova (Russia) 6-4 6-2 Jana Cepelova (Slovakia) beat Christina Mchale (U.S.) 7-6(3) 2-6 6-4 Zheng Jie (China) beat Vesna Dolonc (Serbia) 6-4 6-1 8-Angelique Kerber (Germany) beat Mona Barthel (Germany) 7-6(6) 6-2 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Pauline Parmentier (France) 6-0 6-1 Madison Keys (U.S.) beat Misaki Doi (Japan) 6-3 6-2 Melanie Oudin (U.S.) beat 28-Tamira Paszek (Austria) 6-4 6-3 10-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Laura Robson (Britain) 6-3 6-2 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-3 6-2 Mathilde Johansson (France) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 7-5 6-1 Elina Svitolina (Ukraine) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-3 4-6 6-1 Vania King (U.S.) beat Alexandra Cadantu (Romania) 7-6(3) 6-1 29-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-1 6-2 Maria Teresa Torro (Spain) beat Julia Glushko (Israel) 6-2 7-5 20-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Simona Halep (Romania) 3-6 6-2 6-2 Zuzana Kucova (Slovakia) beat 24-Julia Goerges (Germany) 7-6(8) 6-0 6-Li Na (China) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-3 6-4 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-4 6-1 Johanna Larsson (Sweden) beat Monica Niculescu (Romania) 6-2 6-3 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Shahar Peer (Israel) 6-1 6-1 15-Roberta Vinci (Italy) beat Stephanie Foretz Gacon (France) 6-3 6-0