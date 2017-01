Jan 16 (Gracenote) - Results from the Australian Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Eugenie Bouchard (Canada) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-0 6-4 1-Angelique Kerber (Germany) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-2 5-7 6-2 Carina Witthoeft (Germany) beat Eri Hozumi (Japan) 7-5 7-6(6) Peng Shuai (China) beat 23-Darya Kasatkina (Russia) 6-0 7-6(5) 10-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-2 6-2 8-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mariana Duque (Colombia) 6-0 6-1 Julia Boserup (U.S.) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-2 6-4 Stefanie Voegele (Switzerland) beat Kurumi Nara (Japan) 2-6 6-2 6-3 11-Elina Svitolina (Ukraine) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-0 6-2 Ashleigh Barty (Australia) beat Annika Beck (Germany) 6-4 7-5 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 15-Roberta Vinci (Italy) 6-1 7-6(3) 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-1 7-6(2) 20-Zhang Shuai (China) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-0 6-3 Pauline Parmentier (France) beat Misaki Doi (Japan) 7-5 7-5 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 6-3 2-6 6-4 Sorana Cirstea (Romania) beat Irina Khromacheva (Russia) 6-2 6-1 32-Anastasija Sevastova (Latvia) beat Nao Hibino (Japan) 6-4 0-0 (Hibino retired) Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat Vania King (U.S.) 6-3 6-2 Jaimee Fourlis (Australia) beat Anna Tatishvili (U.S.) 6-4 6-3 13-Venus Williams (U.S.) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 7-6(5) 7-5 Kristina Kucova (Slovakia) beat Christina McHale (U.S.) 6-4 6-0 Jelena Jankovic (Serbia) beat 26-Laura Siegemund (Germany) 6-1 1-6 6-4 Alison Riske (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 7-5 6-3 27-Irina Begu (Romania) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 5-7 6-3 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat 19-Kiki Bertens (Netherlands) 7-5 7-6(5) Julia Goerges (Germany) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 3-6 6-3 6-4 Samantha Crawford (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 4-6 6-3 6-0 7-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-5 6-4 Mona Barthel (Germany) beat Destanee Aiava (Australia) 6-3 7-6(4) Shelby Rogers (U.S.) beat 4-Simona Halep (Romania) 6-3 6-1 Duan Yingying (China) beat Rebecca Sramkova (Slovakia) 6-3 6-4 29-Monica Puig (Puerto Rico) beat Patricia Tig (Romania) 6-0 6-1