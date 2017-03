May 24 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Women's Singles Round 1 matches on Sunday Elena Vesnina (Russia) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 2-6 6-3 6-3 13-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 7-6(6) 7-6(9) Kurumi Nara (Japan) beat Oceane Dodin (France) 3-6 7-5 6-1 7-Ana Ivanovic (Serbia) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 4-6 6-2 6-0 Polona Hercog (Slovenia) beat 24-Peng Shuai (China) 6-0 2-0 (Peng S retired) Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Olivia Rogowska (Australia) 0-6 7-5 6-2 28-Flavia Pennetta (Italy) beat Magda Linette (Poland) 6-3 5-7 6-1 Donna Vekic (Croatia) beat 31-Caroline Garcia (France) 3-6 6-3 6-2 Misaki Doi (Japan) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-3 6-2 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 1-6 6-1 6-0 21-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Petra Martic (Croatia) 6-2 7-5 Camila Giorgi (Italy) beat Tatjana Maria (Germany) 7-5 6-3 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 3-6 6-3 9-Ekaterina Makarova (Russia) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-4 6-2 3-Simona Halep (Romania) beat Evgeniya Rodina (Russia) 7-5 6-4 Teliana Pereira (Brazil) beat Fiona Ferro (France) 6-3 6-2