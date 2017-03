Sept 1 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 1-Serena Williams (U.S.) beat Vitalia Diatchenko (Russia) 6-0 2-0 (Diatchenko retired) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 6-4 6-3 Polona Hercog (Slovenia) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-2 7-5 31-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-4 7-5 Magda Linette (Poland) beat Urszula Radwanska (Poland) 7-6(3) 6-1 23-Venus Williams (U.S.) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-4 6-7(7) 6-3 Denisa Allertova (Czech Republic) beat 10-Carla Suarez Navarro (Spain) 6-1 7-6(5) Irina Falconi (U.S.) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-4 6-2 17-Elina Svitolina (Ukraine) beat Elizaveta Kulichkova (Russia) 6-1 6-4 Oceane Dodin (France) beat 21-Jelena Jankovic (Serbia) 2-6 7-5 6-3 Anna Tatishvili (U.S.) beat 8-Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-2 6-1 Madison Brengle (U.S.) beat Zheng Saisai (China) 6-2 5-7 7-5 Kristina Mladenovic (France) beat 30-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-3 7-5 Kaia Kanepi (Estonia) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 6-1 6-1 Lauren Davis (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 7-6(3) 7-6(0) Dominika Cibulkova (Slovakia) beat 7-Ana Ivanovic (Serbia) 6-3 3-6 6-3 Jessica Pegula (U.S.) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 7-5 6-3 13-Ekaterina Makarova (Russia) beat Teliana Pereira (Brazil) 6-3 6-3 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-2 6-2 Anett Kontaveit (Estonia) beat Casey Dellacqua (Australia) 7-5 6-2 15-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 6-3 Mariana Duque (Colombia) beat Sofia Kenin (U.S.) 6-3 6-1 Tereza Smitkova (Czech Republic) beat Andreea Mitu (Romania) 7-6(4) 6-2 Darya Kasatkina (Russia) beat Daria Gavrilova (Australia) 6-2 4-6 7-5 19-Madison Keys (U.S.) beat Klara Koukalova (Czech Republic) 6-2 6-4 Kiki Bertens (Netherlands) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 3-6 6-4 6-2 Misaki Doi (Japan) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-3 6-3 12-Belinda Bencic (Switzerland) beat Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 6-1 6-2 Ana Konjuh (Croatia) beat Tatjana Maria (Germany) 6-4 6-4 Roberta Vinci (Italy) beat Vania King (U.S.) 6-4 6-4 25-Eugenie Bouchard (Canada) beat Alison Riske (U.S.) 6-4 6-3 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 29-Sloane Stephens (U.S.) 6-4 6-3