Sept 1 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Danka Kovinic (Montenegro) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 4-6 7-5 6-1 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Christina McHale (U.S.) 4-6 6-4 6-3 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-3 6-1 18-Andrea Petkovic (Germany) beat Caroline Garcia (France) 3-6 6-4 7-5 32-Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat Julia Goerges (Germany) 6-3 6-4 9-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-2 6-4 Mona Barthel (Germany) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 5-7 7-6(4) 6-1 20-Victoria Azarenka (Belarus) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-1 6-2 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-0 6-3 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Annika Beck (Germany) 6-4 1-6 6-4 Camila Giorgi (Italy) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 6-3 Elena Vesnina (Russia) beat Laura Robson (Britain) 3-6 6-3 7-5 4-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Jamie Loeb (U.S.) 6-2 6-0 Karin Knapp (Italy) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-7(1) 6-2 6-4 Olga Govortsova (Belarus) beat 28-Irina Begu (Romania) 6-1 0-6 7-6(3) Wang Qiang (China) beat Maria Sakkari (Greece) 7-5 6-2 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-1 6-1 Barbora Strycova (Czech Republic) beat 14-Timea Bacsinszky (Switzerland) 7-5 6-0 11-Angelique Kerber (Germany) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-1 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat 6-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-4 6-1 2-Simona Halep (Romania) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-2 3-0 (Erakovic retired) Johanna Konta (Britain) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-3 6-0 Evgeniya Rodina (Russia) beat Tereza Mrdeza (Croatia) 6-2 6-2 16-Sara Errani (Italy) beat Mayo Hibi (Japan) 6-0 6-1 Nicole Gibbs (U.S.) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-3 3-6 6-4 24-Sabine Lisicki (Germany) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-1 6-4