Oct 8 (Infostrada Sports) - Results from the Japan Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Chang Kai-Chen (Taiwan) beat 3-Christina Mchale (U.S.) 6-3 7-6(5) Heather Watson (Britain) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 6-4 Misaki Doi (Japan) beat Julia Cohen (U.S.) 7-5 3-6 6-0 Casey Dellacqua (Australia) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-3 3-6 6-4 Pauline Parmentier (France) beat Mathilde Johansson (France) 6-2 6-2 1-Samantha Stosur (Australia) beat Erika Sema (Japan) 6-4 6-2 Jamie Hampton (U.S.) beat Ayumi Morita (Japan) 6-3 6-2