Oct 9 (Infostrada Sports) - Results from the Japan Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Olga Puchkova (Russia) beat 4-Francesca Schiavone (Italy) 6-4 2-1 (Schiavone retired) Mirjana Lucic (Croatia) beat Luksika Kumkhum (Thailand) 4-6 6-3 6-4 Zhou Yimiao (China) beat Kurumi Nara (Japan) 7-5 6-4 Tamarine Tanasugarn (Thailand) beat 5-Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-3 6-2 6-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Camila Giorgi (Italy) 3-6 6-2 6-2 8-Laura Robson (Britain) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-4 6-2 2-Zheng Jie (China) beat Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 4-6 7-5 6-4 Virginie Razzano (France) beat Nudnida Luangnam (Thailand) 6-3 6-3 7-Chanelle Scheepers (South Africa) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-4 6-1