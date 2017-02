Oct 11 Japan Open women's singles first round results on Tuesday 4-Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-2 7-6(2) 1-Samantha Stosur (Australia) beat Noppawan Lertcheewakarn (Thailand) 6-3 3-6 7-5 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Shuko Aoyama (Japan) 6-2 6-0 Olga Govortsova (Belarus) beat Chan Yung-Jan (Taiwan) 6-1 2-6 6-4 6-Ayumi Morita (Japan) beat Zhang Shuai (China) 7-6(3) 6-2 Erika Sema (Japan) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-3 6-3 3-Angelique Kerber (Germany) beat Kurumi Nara (Japan) 6-2 6-1 5-Jarmila Gajdosova (Australia) beat Aiko Nakamura (Japan) 6-0 6-1 Zheng Jie (China) beat Zuzana Kucova (Slovakia) 6-1 6-1 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)