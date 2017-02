Oct 12 Japan Open women's singles results from Osaka on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result)

Second round * 4-Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Erika Sema (Japan) 6-0 6-3 * 3-Angelique Kerber (Germany) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-1 6-3 Zheng Jie (China) beat 5-Jarmila Gajdosova (Australia) 7-5 6-3 Tamarine Tanasugarn (Thailand) beat Mathilde Johansson (France) 6-2 6-4

First round Vania King (U.S.) beat Jill Craybas (U.S.) 6-1 3-6 6-1

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)