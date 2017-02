Oct 13 Japan Open women's singles second round results from Osaka on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * 2-Marion Bartoli (France) beat Vania King (U.S.) 6-1 6-2 1-Samantha Stosur (Australia) beat Misaki Doi (Japan) 6-2 6-4 7-Chanelle Scheepers (South Africa) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 4-6 6-3 7-6(5) 6-Ayumi Morita (Japan) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-2 6-3

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien and Tom Pilcher; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)