Oct 9 (Infostrada Sports) - Results from the Japan Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 1-Samantha Stosur (Australia) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 7-6(4) 1-0 (Gajdosova retired) 8-Lauren Davis (U.S.) beat Shuko Aoyama (Japan) 6-1 6-1 Ana Konjuh (Croatia) beat 4-Coco Vandeweghe (U.S.) 6-2 3-6 6-3 5-Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-0 6-1