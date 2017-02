UPDATE 2-Tennis-Acapulco International women's singles round 1 results

March 1 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Ajla Tomljanovic (Croatia) beat 6-Eugenie Bouchard (Canada) 7-6(4) 6-1 Madison Brengle (U.S.) beat Annika Beck (Germany) 4-6 6-3 6-2 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 4-6 6-3 6-2 4-Monica Puig (Puerto Rico) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 7-6(4)