UPDATE 7-Tennis-Indian Wells women's singles round 2 results

March 11 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 2 matches on Friday 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Monica Puig (Puerto Rico) 1-6 6-4 6-4 21-Caroline Garcia (France) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-3 6-3 10-Elina Svitolina (Ukraine) beat Wang Qiang (China) 3-6 6-3 7-6(3) 26-Roberta Vinci (Italy) beat Madison Brengle (U.S.) 7-6(5) 6-4 24-Daria Gavrilova (Australia) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-2 7-6(5)