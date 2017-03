Sept 13 (Infostrada Sports) - Results from the Quebec City Challenge Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 3-Lucie Safarova (Czech Republic) beat 7-Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-4 Christina Mchale (U.S.) beat Polona Hercog (Slovenia) 1-6 7-6(4) 6-3 6-Marina Erakovic (New Zealand) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 2-6 6-1 7-5