Oct 29 WTA rankings on Monday (last week's positions in brackets): 1. (1) Victoria Azarenka (Belarus) 10595 points 2. (2) Maria Sharapova (Russia) 10045 3. (3) Serena Williams (United States) 9400 4. (4) Agnieszka Radwanska (Poland) 7425 5. (5) Angelique Kerber (Germany) 5550 6. (7) Sara Errani (Italy) 5100 7. (8) Li Na (China) 5095 8. (6) Petra Kvitova (Czech Republic) 5085 9. (9) Samantha Stosur (Australia) 4135 10. (10) Marion Bartoli (France) 3740 11. (11) Caroline Wozniacki (Denmark) 3685 12. (12) Ana Ivanovic (Serbia) 2900 13. (13) Nadia Petrova (Russia) 2725 14. (14) Dominika Cibulkova (Slovakia) 2495 15. (15) Maria Kirilenko (Russia) 2463 16. (16) Roberta Vinci (Italy) 2400 17. (17) Lucie Safarova (Czech Republic) 2125 18. (18) Julia Goerges (Germany) 1965 19. (19) Kaia Kanepi (Estonia) 1929 20. (20) Ekaterina Makarova (Russia) 1841