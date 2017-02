Feb 27 WTA rankings on Monday (last week's positions in brackets):

1. (1) Victoria Azarenka (Belarus) 8980 points

2. (2) Maria Sharapova (Russia) 7680

3. (3) Petra Kvitova (Czech Republic) 7095

4. (4) Caroline Wozniacki (Denmark) 6270

5. (6) Agnieszka Radwanska (Poland) 5850

6. (5) Samantha Stosur (Australia) 5825

7. (7) Marion Bartoli (France) 5160

8. (9) Li Na (China) 4390

9. (8) Vera Zvonareva (Russia) 4340

10. (10) Andrea Petkovic (Germany) 3810

11. (11) Serena Williams (United States) 3580

12. (12) Francesca Schiavone (Italy) 3575

13. (13) Sabine Lisicki (Germany) 3196

14. (14) Jelena Jankovic (Serbia) 3020

15. (15) Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 2735

16. (19) Julia Goerges (Germany) 2725

17. (18) Ana Ivanovic (Serbia) 2585

18. (16) Dominika Cibulkova (Slovakia) 2545

19. (17) Peng Shuai (China) 2485

20. (20) Angelique Kerber (Germany) 2465

