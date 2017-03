Aug 19 WTA rankings on Monday (Last week's positions in brackets): Seedings for U.S. Open will be based on this list. points 1. (1) Serena Williams (United States) 12,260 2. (2) Victoria Azarenka (Belarus) 9,505 3. (3) Maria Sharapova (Russia) 8,766 4. (4) Agnieszka Radwanska (Poland) 6,335 5. (6) Sara Errani (Italy) 5,125 6. (5) Li Na (China) 4,825 7. (7) Marion Bartoli (France) 4,365 8. (10) Caroline Wozniacki (Denmark) 3,490 9. (9) Petra Kvitova (Czech Republic) 3,440 10. (8) Angelique Kerber (Germany) 3,420 11. (15) Jelena Jankovic (Serbia) 3,265 12. (12) Roberta Vinci (Italy) 3,220 13. (11) Samantha Stosur (Australia) 3,210 14. (13) Kirsten Flipkens (Belgium) 2,961 15. (14) Ana Ivanovic (Serbia) 2,940 16. (16) Maria Kirilenko (Russia) 2,870 17. (17) Sloane Stephens (United States) 2,865 18. (18) Sabine Lisicki (Germany) 2,556 19. (19) Dominika Cibulkova (Slovakia) 2,400 20. (20) Carla Suarez Navarro (Spain) 2,375 (Editing by Josh Reich)