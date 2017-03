Feb 10 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Quarterfinal match between Italy and U.S. on Sunday 3-Italy beat U.S. 3-2 On Saturday Varvara Lepchenko (U.S.) beat Roberta Vinci (Italy) 2-6 6-4 7-5 Sara Errani (Italy) beat Jamie Hampton (U.S.) 6-2 6-1 On Sunday Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat Liezel Huber/Varvara Lepchenko (United States) 6-2 6-2 Roberta Vinci (Italy) beat Jamie Hampton (U.S.) 6-2 4-6 6-1 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Sara Errani (Italy) 7-5 6-2