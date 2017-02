(Adds UPDATE 1 to headline) Aug 15 Cincinnati Open women's first round results on Monday (prefix denotes seeding, * new result) *Sofia Arvidsson (Sweden) beat Monica Niculescu (Romania) 0-6 7-6(4) 6-3 *9-Andrea Petkovic (Germany) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 5-7 7-6(5) 6-2 *Petra Martic (Croatia) beat Elena Vesnina (Russia) 3-6 7-6(5) 6-0 *Zheng Jie (China) beat Julia Goerges (Germany) 6-2 1-6 6-4 Ekaterina Makarova (Russia) beat Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 7-5 6-3 Ekaterina Makarova (Russia) beat Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 7-5 6-3 14-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Jill Craybas (U.S.) 6-3 6-4 Anastasia Rodionova (Australia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-0 6-0 Chanelle Scheepers (South Africa) beat Rebecca Marino (Canada) 7-5 6-2 Alona Bondarenko (Ukraine) beat Ayumi Morita (Japan) 6-2 4-6 6-2 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 2-6 6-2 6-2 Sara Errani (Italy) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-1 7-5 Shahar Peer (Israel) beat Sabine Lisicki (Germany) 6-4 7-6(4) Lucie Safarova (Czech Republic) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-2 6-2

