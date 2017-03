Feb 9 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Quarterfinals match between U.S. and Italy on Sunday 1-Italy beat U.S. 3-1 On Saturday Camila Giorgi (Italy) beat Madison Keys (U.S.) 6-2 6-1 Karin Knapp (Italy) beat Christina Mchale (U.S.) 6-3 3-6 6-1 On Sunday Lauren Davis/Madison Keys (U.S.) beat Nastassja Burnett/Alice Matteucci (Italy) 6-2 6-3 Karin Knapp (Italy) beat Alison Riske (U.S.) 6-3 7-5