Feb 7 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Quarterfinal match between Russia and Netherlands on Sunday Netherlands beat 2-Russia 3-1 On Sunday Darya Kasatkina/Ekaterina Makarova (Russia) beat Cindy Burger/Arantxa Rus (Netherlands) 6-0 6-2 Kiki Bertens (Netherlands) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 6-4 On Saturday Richel Hogenkamp (Netherlands) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 7-6(4) 5-7 10-8 Kiki Bertens (Netherlands) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-3 6-4