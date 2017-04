Feb 7 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Quarterfinal match between Germany and Switzerland on Sunday Switzerland beat 4-Germany 3-2 On Sunday Belinda Bencic/Martina Hingis (Switzerland) beat Andrea Petkovic/Anna-Lena Groenefeld (Germany) 6-3 6-2 Annika Beck (Germany) beat Timea Bacsinszky (Switzerland) 7-5 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat Angelique Kerber (Germany) 7-6(4) 6-3 On Saturday Angelique Kerber (Germany) beat Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-1 6-3 Belinda Bencic (Switzerland) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-3 6-4