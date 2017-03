April 19 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Semifinal match between Russia and Germany on Sunday 4-Russia beat 2-Germany 3-2 On Saturday Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Sabine Lisicki (Germany) 4-6 7-6(4) 6-3 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-4 On Sunday Anastasia Pavlyuchenkova/Elena Vesnina (Russia) beat Sabine Lisicki/Andrea Petkovic (Germany) 6-2 6-3 Angelique Kerber (Germany) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 6-0 Andrea Petkovic (Germany) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-2 6-1